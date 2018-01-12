"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха

Пятьдесят ножевых ранений – так закончилась для молодой женщины устроенная мужем сцена ревности. Убив жену, боец СОБРа ушел, оставив дома семилетнего сына.

Жестокое убийство потрясло деревню Голубое Солнечногорского района. Полицию вызвал мужчина. "Приезжайте. Я убил свою жену", - сказал он по телефону. Прибывшие на место преступления оперативники обнаружили в кровати окровавленное тело женщины. Это была 28-летняя мастер шугаринга Елена Верба. Эксперты насчитали 48 ножевых ранений.

Задержан муж убитой – боец подмосковного СОБРа Сергей Гусятников. Сообщается, что причиной жестокого поступка мужчины стала ревность. Еще летом 2017 года он заподозрил жену в связи с ее крестником, который вернулся из армии. Тогда он отвез Елену в лес, где собирался убить. Женщине удалось спастись, она обратилась в полицию, но ее убедили не давать ход делу.

Через некоторое время сын сообщил Елене, что отец якобы настраивает его против нее. Говорит, что "мама плохая, она скоро нас бросит". Женщина готовила документы на развод, однако Сергей просил передумать, грозил, что не отдаст ей ребенка, передает телеканал "360".

Утром 5 января мальчик не смог разбудить маму. Женщина была вся в крови – но ребенок не понял, что она мертва. Около двух часов он позвонил на сотовый отца. Когда тот наконец взял трубку, сказал: "Папа, мама порезалась и спит. Приезжай, пожалуйста".

Мужчина приехал, вызвал полицию и признался в убийстве. Он арестован, возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса. Полицейские передали ребенка и ключи от квартиры родителям убийцы.