На рельсах под Москвой нашли гранату

В Подмосковье на железнодорожных путях, в нескольких километрах от станции Фили, обнаружена граната. На месте ЧП работали бойцы ОМОНа и взрывотехники, передает РИА ФАН.

Снаряд обнаружен всего за 20 минут до того, как по путям должен был проследовать поезд. При детальном осмотре оказалась, что найденная граната – пиротехническая и предназначена для игры в пейнтбол. Опасности она не представляет.