В Беверли-Хиллз умер культовый актер

Культовый американский актер Ричард Андерсон умер в своем доме в Беверли-Хиллз в окружении семьи в возрасте 91 года, передает Independent. Представитель звезды голливудского кино Джонатан Тейлор подтвердил, что смерть наступила от естественных причин. Наиболее известна его роль Оскара Голдмана, причем сразу в двух сериалах – "Человек на шесть миллионов долларов" и "Бионическая женщина".