Известный астролог сел в тюрьму за мошенничество

Московский суд приговорил астролога Александра Зараева к трем годам колонии. Он признан виновным в крупном мошенничестве с квартирами.

Хамовнический суд Москвы признал президента Русской астрологической школы Александра Зараева виновным в афере с недвижимостью, принадлежавшей пожилой жительнице столицы, передает РИА Новости. "Приговором Хамовнического районного суда Зараеву определено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", – сообщили в суде.

По версии следствия, с апреля 2013 года по июнь 2014-го Зараев, используя методы психологической манипуляции, убедил пожилую москвичку в необходимости перезахоронения тела ее умершей дочери. После этого астролог заявил, что понес затраты на решение проблем женщины в размере трех миллионов рублей.

Следствие считает, что Зараев внушил пострадавшей мысль, что у нее есть финансовая задолженность. Пожилая женщина думала, что вернуть долг астрологу может только продав квартиру на улице Нагорной.

Лишив пенсионерку одного жилья, Зараев продолжил манипулировать ее сознанием. Зная о планах женщины продать вторую квартиру на Севастопольском проспекте за шесть миллионов рублей, астролог пообещал ей заключить договор пожизненной ренты и выплатить ей указанную сумму за год.

Зараев убедил свою жертву подписать договор купли-продажи недвижимости. При этом в документе было указано, что стоимость жилья составляет не шесть миллионов, а один миллион рублей. Однако из-за плохого зрения пенсионерка этого не заметила. Отняв и вторую квартиру у женщины, Зараев так и не вернул деньги за нее.