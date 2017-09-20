Москвичи добивали прохожего топором по голове (видео)

В Северном округе Москвы задержали пару молодых людей. Их подозревают в разбойном нападении на прохожего.

Камеры, установленные у подъезда дома на Коптевской улице на севере столицы, засняли момент нападения. На кадрах видно, как мужчина, спокойно шедший по улице, получил сильный удар по голове предметом в черном пакете. Как позже установило следствие, это был топор. Ошеломленная жертва упала на асфальт, после чего инструмент еще несколько раз опустился на череп пострадавшего. Схватив телефон, разбойник скрылся.

Преступник был задержан. Им оказался 22-летний москвич. Следствию удалось установить, что "работал" он не один. Вместе с ним была задержана его 19-летняя подруга. Они бывшие любовники, а теперь просто друзья, заверил пострадавший. По его словам, именно девушка была инициатором нападения и указала молодому человеку на жертву. По странному стечению обстоятельств, потерпевший, который сейчас находится в больнице, когда-то состоял в отношениях с москвичкой. Молодые люди находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по статье "Разбой", сообщает РЕН-ТВ.