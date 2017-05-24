В Москве четверо грабителей с топором напали на водителя

На востоке столицы четверо неизвестных, угрожая водителю иномарки топором, разбили стекло и забрали сумку с деньгами. Это произошло в районе Северное Измайлово на Щелковском шоссе, сообщает "Газета.ru".
Грабители скрылись на автомобиле ВАЗ-21099. Позже машину нашли брошенной неподалеку от места нападения. Возбуждено уголовное дело.
Выход российской актрисы произвел фурор
Модель стала матерью всего лишь два месяца назад
Александра Жулина появилась в компании звезды "Титаника"
Звезда "Орла и решки" не смогла сдержать эмоций