В Москве четверо грабителей с топором напали на водителя

На востоке столицы четверо неизвестных, угрожая водителю иномарки топором, разбили стекло и забрали сумку с деньгами. Это произошло в районе Северное Измайлово на Щелковском шоссе, сообщает "Газета.ru".

Грабители скрылись на автомобиле ВАЗ-21099. Позже машину нашли брошенной неподалеку от места нападения. Возбуждено уголовное дело.