В Москве семь вагонов сошли с рельсов

На однопутном неэлектрифицированном участке Перово-Угрешская рядом с железнодорожной станцией "Перово" сошли с рельсов семь груженных металлом вагонов грузового поезда, передает "Росбалт". Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Также не был нарушен габарит пути. Пассажирские и пригородные поезда ходят по графику.

