Полицейский ногами избил официантку в центре Москвы

В Сети опубликовали видео, как мужчина вместе с подругой избивает женщину. Злоумышленник оказался полицейским.

Майор Роман Пекишев, отвечающий за организацию охранно-конвойной службы Управления охраны общественного порядка столичного главка МВД, избил официантку в московском ресторане. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью".

"Сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей. Проводится служебная проверка, по завершении которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленную законом ответственность", – заявили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел России.

По информации источника телеканала 360 в правоохранительных органах, девушка просто не понравилась офицеру, который оказался кандидатом в мастера спорта по боксу. Видео нападения появилось в социальной сети "ВКонтакте".

Одной рукой мужчина держал официантку за шею, а второй бил по почкам и голове. Когда девушка упала, злоумышленник стал пинать ее ногами. В этот момент к Пекишеву присоединилась его спутница, которая несколько раз ударила несчастную. О состоянии потерпевшей ничего не известно.

Добавим, что это не первый подобный случай. В конце августа страж порядка избил девушку, сообщившую, что он не стал спасать утопающего. "Таким способом полицейский хотел отомстить и запугать потерпевшую, заставив ее отказаться от данных следователю пояснений о его недостойном поступке", – пояснили в Следственном комитете.