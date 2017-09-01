По следам Васильевой: в Минобороны раскрыли аферу на сотни миллионов

Очередной скандал с хищением денежных средств произошел в стенах Минобороны России. По подозрению в незаконном использовании 186 миллионов рублей из бюджета ведомства был задержан основатель и руководитель клуба "Аэроград Коломна" Роман Леднев.

Как выяснили следователи, денежные средства были направлены на закупку оборудования двойного назначения для военных нужд, передает газета "Известия". Возглавляемое Ледневым ООО "Аэромаг" в 2015-2016 годах заключило ряд договоров с ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ЦНИИХМ) на поставку оборудования.

В уголовном деле фигурирует сумма в 186 миллионов рублей, однако в реальности речь может идти примерно о 700 миллионах. Как сообщает издание, Леднев заключал договоры по доверенности от гендиректора компании Николая Сухарникова, погибшего в декабре прошлого года.

Однако оборудование не было поставлено Минобороны, так как "Аэромаг" – организация для любителей прыжков с парашютом. При этом Леднев в последнее время активно старался переложить ответственность за хищение средства на своего погибшего делового партнера.

Полученные незаконным путем деньги глава "Аэромага" тратил на векселя банка "Югра", после чего расплачивался ими с компаниями-однодневками для последующего обналичивания. Мошенническая схема попала в поле зрения правоохранительных органов, когда Леднев решил получить 50 миллионов рублей возмещения НДС по одному из договоров. Налоговая проверка доказала незаконность денежных спекуляций.

В отношении главы аэроклуба возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По ней Ледневу грозит до десяти лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый отказался сотрудничать со следствием.

Напомним, ранее военное ведомство было втянуто в другой крупный скандал. Речь идет о расследовании злоупотреблений при продаже недвижимости и хищении средств ОАО "Оборонсервис", подконтрольного Минобороны России. Главной обвиняемой стала экс-руководитель департамента имущественных отношений Евгения Васильева. Согласно материалам уголовного дела, бывшей чиновнице вменялось 12 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб по которым превышал три миллиарда рублей.