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Общество

Евгения Васильева получила новую должность

Евгения Васильева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева, известная по скандальному делу "Оборонсервиса", получила новую работу. Она стала секретарем товарищества собственников жилья (ТСЖ).
прочитано 2331 раз

Место работы Васильевой – дом, расположенный в Молочном переулке в центре столицы. Именно там проживает экс-чиновница, занимая 13-комнатную квартиру общей площадью 192 квадратных метра. 

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Как следует из копии протокола годового общего собрания членов ТСЖ, за избрание Васильевой секретарем проголосовали 100% присутствовавших на собрании, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на осведомленный источник. При этом бывший министр обороны России Анатолий Сердюков остался председателем товарищества собственников жилья. 

Отметим, обязанности и функции секретаря ТСЖ устанавливаются правлением товарищества. В частности, он может вести протоколы заседаний или собраний.

Напомним, Евгения Васильева была осуждена на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны. Суд зачел экс-чиновнице время содержания ее под домашним арестом с ноября 2012 года.

Она отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области с 23 июля 2015-го. А уже 25 августа того же года было вынесено решение об ее условно-досрочном освобождении. В настоящее время в отношении Васильевой продолжается расследование. В рамках уголовного дела было арестовано пять объектов недвижимости, принадлежащих экс-чиновнице. 

Автор: Людмила Фоканова21 июня 2017, 14:34
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Чем знаменита Евгения Васильева

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