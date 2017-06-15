Вокруг Евгении Васильевой поднялась шумиха

В обществе вновь поднялась шумиха вокруг бывшей главы департамента имущества Минобороны Евгении Васильевой. В то время, как журналисты сообщают о завершении расследования о крупных хищениях в ведомстве, в Следственном комитете России (СКР) опровергают эту информацию.

Информацию о завершении расследования уголовного дела прокомментировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается Главным военным следственным управлением СК России", – цитирует ее ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Военно-следственное управление завершило расследование, и сама Евгения Васильева уже якобы ознакомилась с материалами дела. Источник в правоохранительных органах уточнил, что в 2015 году бывшей чиновнице вынесли приговор по 12 выделенным эпизодам хищения, а общее дело рассматривалось до сих пор. "Расследование этого большого дела после долгой работы было завершено. Васильева еще три недели назад закончила знакомиться с материалами", – цитирует собеседника "Росбалт".

При этом источник издания подчеркнул, что даже примерная дата судебного заседания, на котором будут рассмотрены собранные материалы, неизвестна. "По независящим от правоохранительных органов причинам этот процесс отложен на крайне неопределенный период", – заключил информатор.

В апреле 2017 года СКР уже опровергал сообщение о якобы снятии ареста с имущества Евгении Васильевой. "Следствием еще в ходе расследования уголовного дела были арестованы счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Евгении Васильевой. Напомню, после проведения экспертизы арест был снят лишь с картин, как не представляющих никакой художественной ценности", – заявила тогда Светлана Петренко.

Напомним, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева ранее была осуждена на 5 лет заключения по обвинению в хищениях в ведомстве. Спустя месяц она вышла свободу в связи с условно-досрочным освобождением.