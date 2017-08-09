Женщина делала сыну-аутисту клизмы с отбеливателем

Полицейские графства Чешир (Великобритания) ищут женщину, которая, по их версии, делала смертельно опасные клизмы с отбеливателем своему сыну-аутисту. Она верила, что такими процедурами вылечит его болезнь.

О действиях матери стало известно через секретную группу в Facebook. Членство в ней стоит 78 долларов. Родители обсуждают в ней версию того, что аутизм вызван паразитами. Они обмениваются изображениями паразитов, которые выходят из их детей после различных процедур.

Терапия, которой воспользовалась разыскиваемая правоохранителями женщина, носит название Chloride Dioxide (диоксид хлора), или Master Miracle Solution (Мастерски чудесное решение). Ее проводят орально или ректально, передает New York Post.

Подпольно продаваемое через сеть "лекарство" состоит из хлорита натрия и соляной кислоты. Соединение этих химических элементов применяется при производстве отбеливателей.

Женщина из Чешира начала беспокоиться, когда ее сын после клизм с ужасным содержимым стал казаться слабым и не смог встать с постели. Когда информация вскрылась, активисты создали петицию, запрещающую лечить аутизм и призывающую признать эти "лекарства" незаконными. Идею поддержали почти сразу 54 тысячи человек.

Отмечается, что Правительство Великобритании никак не контролирует этот вопрос. Одним из примеров лечения подобными процедурами является случай, когда шестилетнему мальчику пришлось удалить часть кишки, и теперь он всю жизнь будет ходить с колостомой.