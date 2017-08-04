Известного композитора погубила редкая форма рака

Умер известный композитор и автор саундтреков к сериалам и играм Дэниел Лихт. Деятель искусства боролся с редкой формой саркомы, передает Газета.ru.

У 60-летнего Лихта обнаружили страшное заболевание лишь несколько недель назад. Композитор известен миру по своим работам к сериалу "Декстер", а также к играм Dishonored, Dishonored 2.