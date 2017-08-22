В Зеленограде пьяный мужчина на угнанном Lincoln устроил ДТП

В Зеленограде 27-летний житель Подмосковья пытался похитить автомобиль Lincoln, припаркованный во дворе жилого дома. Увидев правоохранителей, молодой человек попытался скрыться, но врезался в другую машину, передает агентство "Москва",

После ДТП угонщик вышел из иномарки и убежал. В настоящее время злоумышленник задержан.