В Зеленограде пьяный мужчина на угнанном Lincoln устроил ДТП

В Зеленограде 27-летний житель Подмосковья пытался похитить автомобиль Lincoln, припаркованный во дворе жилого дома. Увидев правоохранителей, молодой человек попытался скрыться, но врезался в другую машину, передает агентство "Москва",
После ДТП угонщик вышел из иномарки и убежал. В настоящее время злоумышленник задержан.
Режиссер мог попытаться отвести от себя подозрения
Президент Украины в очередной раз заговорил о невозможности возврата в СССР и Российскую империю
Новая фотография напугала фанатов певицы
Героев ради рейтинга заставляют изучать "Камасутру"