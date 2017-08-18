Жертва ДТП погибла после падения с каталки в больнице

Три месяца провела безх сознания пострадавшая в ДТП жительница Подмосковья: сначала ее сбили на дороге, а в довесок врачи уронили с каталки. Родные умершей требуют девятимиллионную компенсацию.

Врачи уронили с каталки женщину, которая перед тем пострадала в ДТП. Происшествие произошло при транспортировке пострадавшей в больницу, сообщает Рен-ТВ.

В результате падения с каталки у женщины образовалась гематома на голове, в результате чего женщина впала в кому в результате всех травм. В бессознательном состоянии она провела около трех месяцев, после чего не приходя в себя умерла.

Как рассказал брат виновника аварии, Сергей, после всего случившегося родственники женщины предъявили к водителю гражданский иск. Сумма компенсации, указанная в исковом заявлении, составила девять миллионов рублей.

Во всех обстоятельствах дела предстоит разобраться суду. Уголовное дело в отношении водителя будет слушаться в подмосковном Серпухове.

Ранее Dni.Ru сообщали об аварии, произошедшей на Дмитровском шоссе Москвы. Там 17 августа столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате инцидента травмы получили мужчина и женщина. Для транспортировки раненых был привлечен санитарный вертолет.

А вот в аварии, случившейся в Москве на Бутырской улице, на помощь находившейся за рулем джипа пенсионерки пришли очевидцы ДТП. Автомобиль перевернулся и на помощь женщине бросились похожие и водители других автомобилей. Общими усилиями они перевернули внедорожник и помогли пенсионерке выйти из него.