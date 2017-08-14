Впавшей в кому в Турции россиянке пришла помощь

Жительница Сургута Кристина Максимюк будет доставлена в Ханты-Мансийский автономный округ до 19 августа. Это пообещал мэр Сургута, сообщивший о начавшемся сборе средств для транспортировки домой землячки.

Жительница Сургута Кристина Максимюк, которая впала в кому на отдыхе в Турции, будет доставлена в Ханты-Мансийский автономный округ до 19 августа, сообщил глава Сургута Вадим Шувалов. Ранее авиаперевозчики отказались везти больную россиянку домой, даже в сопровождении медиков.

"Друзья, узнал последние новости о ситуации с сургутянкой Кристиной Максимюк. Напомню, в Турции у нее произошел инфаркт и требуется ее транспортировка в Россию. Ситуацию держим на контроле. До 19 августа организуем транспортировку Кристины Ильиничны на родину", – написал он.

Как ранее сообщали Dni.Ru, 34-летняя жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому после инфаркта. Это произошло во время ее отдыха в турецкой Аланье. Местные авиалинии отказываются вывозить смертельную больную россиянку на родину, хотя случай признан страховым. Договориться с российскими компаниями также пока не удалось.

"Мы бьемся во все инстанции и ведомства, а там нас просто переадресовывают. В итоге – неизвестность. Злосчастный отпуск заканчивается уже 15 августа, 16-го ночью мы улетаем", – рассказала родственница туристки Надежда Гуменюк.

В сети была создана группа помощи россиянке. Родственники верят, что им удастся вывезти ее из страны до окончания отпуска. Теперь судьбой Кристины озаботился лично мэр Сургута.

