Впавшей в кому в Турции россиянке пришла помощь
Жительница Сургута Кристина Максимюк, которая впала в кому на отдыхе в Турции, будет доставлена в Ханты-Мансийский автономный округ до 19 августа, сообщил глава Сургута Вадим Шувалов. Ранее авиаперевозчики отказались везти больную россиянку домой, даже в сопровождении медиков.
"Друзья, узнал последние новости о ситуации с сургутянкой Кристиной Максимюк. Напомню, в Турции у нее произошел инфаркт и требуется ее транспортировка в Россию. Ситуацию держим на контроле. До 19 августа организуем транспортировку Кристины Ильиничны на родину", – написал он.
Как ранее сообщали Dni.Ru, 34-летняя жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому после инфаркта. Это произошло во время ее отдыха в турецкой Аланье. Местные авиалинии отказываются вывозить смертельную больную россиянку на родину, хотя случай признан страховым. Договориться с российскими компаниями также пока не удалось.
"Мы бьемся во все инстанции и ведомства, а там нас просто переадресовывают. В итоге – неизвестность. Злосчастный отпуск заканчивается уже 15 августа, 16-го ночью мы улетаем", – рассказала родственница туристки Надежда Гуменюк.
В сети была создана группа помощи россиянке. Родственники верят, что им удастся вывезти ее из страны до окончания отпуска. Теперь судьбой Кристины озаботился лично мэр Сургута.
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