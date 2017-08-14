В Грузии турист из России впал в кому после падения с шестого этажа

С шестого этажа одной из гостиниц в Тбилиси выпал 32-летний турист из России, передает Life.ru. Екатеринбуржец был доставлен в больницу с многочисленными переломами и разрывами внутренних органов. Ему сделали пять операций и ввели в состояние искусственной комы.

Из-за травм транспортировать пострадавшего в Россию пока не представляется возможным. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. В Грузии он отдыхал вместе с семьей.