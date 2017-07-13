Под Вологдой школьник впал в кому после избиения

Приговор убийцам Немцова Умерла Тамара Миансарова Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Четверг 13 июля
Лента новостей
13:44
Как заработать на покупках в Cети
13:43
МЧС сделало экстренное предупреждение о погоде в Москве
13:35
Энтин дал взятку ради здоровья жены
13:34
Москву подготовили к приему 18 млн туристов
13:28
Рогозин назвал НАТО наследниками гитлеровских недобитков
12:49
Умер известный российский режиссер
12:44
Попрошайка сжег свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы
12:26
Ненасытный Порошенко предъявил новые требования ЕС
12:17
Обновленным набережным Москвы-реки посвятили выставку
12:12
Фокусник Сафронов разжился квартирой после развода
12:08
Боня отомстила Максиму Галкину
12:07
Москвичей призвали готовиться к дождям и грозам
12:04
В центре Москвы откроется магазин "Ашан"
11:53
Фриске показала трогательные семейные фото
11:32
Судья сжалился над убийцей Немцова
11:28
Убившего 18 человек Грачью Арутюняна спасли от тюрьмы в России
11:21
Российские школьники наплевали на географию и литературу
11:17
Голого Панина застали с двумя девушками
11:13
Журналист рассказал о забавном эпизоде с Путиным на G20
11:12
Юридическая памятка для туристов
11:03
Почему аферист Полонский вышел на свободу
11:02
Улюкаев попросил у судьи послабление
11:00
Подарок Путина жене Овечкина бесследно исчез
10:45
Трамп похвастался "жестким" поведением на встрече с Путиным
10:35
Мать Собчак обставила Матвиенко
10:13
Звезда "Ворониных" Борис Клюев покидает Россию
10:04
Найден простой способ продлить жизнь
09:43
В ДТП с грузовиком под Самарой погибли четыре человека
09:39
Шикарный отдых Пугачевой и Галкина
09:39
Макрон набросился с обвинениями на Меркель
09:35
Украинцы падали в обморок при виде Порошенко
09:32
Смертник напал на базу террористов в Сирии
09:14
В Москве у безработной угнали Mercedes за 12 млн
09:11
Россиянам пообещали снижение тарифов на воду
09:04
Клинтон угодила в скандал с плагиатом
08:51
В Москву вернулись ветер и гроза
08:46
Бывший украинский премьер собрался вернуться в Киев
08:38
Алла Пугачева: Мне счастье не прощают
08:37
Москвичей предупредили о сильном тумане
08:32
Названа причина смерти Тамары Миансаровой
08:23
Захарова возмутилась героизацией фашистов в НАТО
08:00
Мотоциклист погиб в аварии с КамАЗом на севере Москвы
23:44
Умерла легенда советской эстрады Тамара Миансарова
22:03
Фандера тащит на себе брак с Янковским
21:55
Житель Подмосковья задавил насмерть полуторагодовалого сына
21:55
Шикарная Бузова в прозрачном боди поставила всех на уши
21:50
Найдена неожиданная причина ожирения
21:40
Москалькова посетила осужденного за разбой инвалида
21:27
Максакову заподозрили в употреблении препаратов
21:21
Столкновение Земли с планетой-призраком грозит апокалипсисом (видео)
20:59
Нетребко о Хворостовском: Каждый выход на сцену дается ему очень тяжело
20:58
Порошенко получил черную метку из Вашингтона
20:52
Диета Алины Кабаевой
20:51
Скончался актер из "Глухаря" и "Ранеток"
20:40
Названа причина сбоя в движении поездов на "зеленой" ветке метро
20:11
Россиянку с двумя детьми выгнали из отеля в Турции
20:10
Мажор на золотом Mercedes протаранил машину с беременной
19:31
Кто изуродовал губы Тори Карасевой
19:28
Перевернувшаяся бетономешалка заблокировала Каширское шоссе
19:27
Песков раскрыл "загадочного спутника" Путина на Валааме
19:06
На Марсе разглядели корабль пришельцев
18:45
Вход на Красную площадь ограничат
18:38
В Москве водителей призвали пересесть на метро и автобусы
18:36
Ученые рассказали об опасности гигантского айсберга
18:20
Названа причина неудачных браков Дженнифер Лопес
18:09
Светлана Зейналова о своей особенной дочери
17:51
Рассекречена информация о будущем автомобиле президента
17:43
Волочкова пошла на свидание с Полонским после роскошного подарка
17:33
Лера Кудрявцева оставила прощальное письмо
17:32
Российский чемпион получил 1,5 года за избиение жены
17:18
Алена Водонаева обустраивает новое семейное гнездышко
17:12
Бузовой досталось от популярного блогера
17:11
Депутаты столкнулись с давлением из-за закона о животных
16:49
Четыре простых способа изменить жизнь
16:49
Умерла звезда "Вечного зова"
16:41
Фото в телефоне убийцы Немцова стало сенсацией
16:39
Что связывает Навку и Корчевникова
16:21
Дарья Мороз об отношениях с молодой мачехой
16:17
Боярского застали в обнимку с молоденькими девочками
16:16
"Миссис Россия" госпитализирована после пластической операции
16:15
Зоозащитники провели всю ночь около Госдумы
15:59
В каком возрасте приходит старость
15:47
Как разорваться между работой и семьей
15:43
Звезда "Дома-2" показала новое лицо после операции
15:40
Утвержден текст присяги для вступающих в гражданство России
15:38
Две голые женщины сорвали концерт Вуди Аллена
15:37
Известный музыкант скончался от рака легких
15:36
ФСИН направила осужденного инвалида на медосвидетельствование
15:24
За ложь в соцсетях будут штрафовать
15:18
Жириновский рассказал о вреде прокладок и шершавых пяток
15:06
Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги
15:04
Москвичи умирают от купленных у метро ягод
15:03
Автохам на Gelandewagen устроил ДТП с пожарной машиной
14:54
Чем может гордиться Москва
14:53
У вылетевшего из Шереметьево самолета отказал двигатель
14:32
Жена Шнурова матом ответила на вопрос о детях
14:27
В Сети разоблачили тайные уловки рестораторов и продавцов
14:24
Лавров осадил "даму" из Госдепа
14:19
С кем теперь живет сбежавшая от Гусева Романец
14:10
Общественная палата защитит право россиян на достойную жизнь
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Больной раком Хворостовский теряет зрение
Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги
Подробности громкого гей-скандала в Большом театре
Россиянин погиб в Абхазии при попытке спасти семью от бандитов
Регионы

Под Вологдой школьник впал в кому после избиения

прочитано 584 раза

В городе Череповце Вологодской области судят 16-летнего юношу. Он обвиняется в том, что во время вечеринки в заброшенном здании 31 марта избил 14-летнего школьника до состояния комы, передает Flashnord.

По версии следствия, подросток присоединился к компании, распивавшей алкоголь, а чуть позже в ходе конфликта ударил одного из парней. За оскорбленного юношу заступился товарищ, который избил агрессивного гостя. Потерпевший был госпитализирован и пробыл в состоянии комы до 10 апреля.

13 июля 2017, 09:57

комментарии

Политика

Ненасытный Порошенко предъявил новые требования ЕС
Трамп похвастался "жестким" поведением на встрече с Путиным
Макрон набросился с обвинениями на Меркель
Бывший украинский премьер собрался вернуться в Киев

Шоу-бизнес

Энтин дал взятку ради здоровья жены
Анастасия Волочкова оправдалась за эпатаж и роскошь
Горькая судьба Тамары Миансаровой
Боня отомстила Максиму Галкину

Проишествия

Попрошайка сжег свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы
Российский чемпион получил 1,5 года за избиение жены
Абхазия встала на уши из-за убийства российского туриста
Мать педофила 10 лет молчала о похищенном мальчике

Lifestyle

Названа причина смерти Тамары Миансаровой
Нетребко о Хворостовском: Каждый выход на сцену дается ему очень тяжело
Две голые женщины сорвали концерт Вуди Аллена
Раскрыты детали нового фильма Тарантино
Шоу-бизнес

Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги

Обидные слова довели певицу до истерики
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: Мне счастье не прощают

Примадонна поделилась свежей фотографией
Шоу-бизнес

Голого Панина застали с двумя девушками

Актер не перестает эпатировать публику

Общество

Журналист рассказал о забавном эпизоде с Путиным на G20

Поводом вспомнить его стала история с "таинственным спутником" президента на Валааме

Гороскоп

Фандера тащит на себе брак с Янковским
Названа причина неудачных браков Дженнифер Лопес
Барановская оказалась донором Аршавина
Астрологический прогноз с 10 по 16 июля

Фоторепортажи

Шикарный отдых Пугачевой и Галкина
Что связывает Навку и Корчевникова
Боярского застали в обнимку с молоденькими девочками
Александр Домогаров сильно постарел

Спорт

Знаменитая фигуристка снялась обнаженной
Кержаков угодил в браконьерский скандал
Корея отомстила России за Виктора Ана
Чемпионка Мустафина впервые опубликовала фото дочери

Регионы

В деле "пьяного" мальчика нашли взяточника
На трассе под Ростовом полицейский расстрелял семью бывшей жены
Иркутского судью поймали за сексом с подростком
Врачи на восемь лет оставили вату в животе пациентки
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru