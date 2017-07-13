Под Вологдой школьник впал в кому после избиения

В городе Череповце Вологодской области судят 16-летнего юношу. Он обвиняется в том, что во время вечеринки в заброшенном здании 31 марта избил 14-летнего школьника до состояния комы, передает Flashnord.

По версии следствия, подросток присоединился к компании, распивавшей алкоголь, а чуть позже в ходе конфликта ударил одного из парней. За оскорбленного юношу заступился товарищ, который избил агрессивного гостя. Потерпевший был госпитализирован и пробыл в состоянии комы до 10 апреля.