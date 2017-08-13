Смертельно больная россиянка застряла в Турции

В Турции 34-летняя жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому после инфаркта. Местные авиалинии отказываются вывозить смертельную больную россиянку на родину.

Происшествие случилось в Аланье 7 августа. У россиянки во время отдыха случился инфаркт и она попала в больницу. Врачи были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы и подключит к аппарату вентиляции легких.

Врачи признали случай россиянки страховым и разрешили транспортировку на родину. Однако местные авиалинии отказались вывозить ее из Турции обычным бортом с бригадой врачей. Договориться с российскими компаниями пока не удалось, в результате чего смертельно больная туристка фактически застряла на курорте.

"Мы бьемся во все инстанции и ведомства, а там нас просто переадресовывают. В итоге – неизвестность. Злосчастный отпуск заканчивается уже 15 августа, 16-го ночью мы улетаем", – заявила родственница туристки Надежда Гуменюк.

В сети была создана группа помощи. Родственники Кристины надеются, что им удастся вывезти ее из страны до окончания отпуска. "Прошу вашего содействия, советов, предложений, мы в отчаянии! Помогите вернуть сестру в Россию!" – написала Надежда в социальной сети "Вконтакте".