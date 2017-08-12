Как вернуть деньги за путевку в Турцию
Россияне начали массово интересоваться тем, как вернуть деньги за путевку в Турцию. Вопросы спровоцировала вспышка вируса Коксаки на курортах этой страны. Официальные разъяснения по этому поводу дали в Ростуризме.
Специалисты ведомства отмечают, что в сложившейся ситуации россияне имеет право на расторжение или изменение заключенного договора. Для того, чтобы сделать это, необходимо обратиться с заявлением к туроператору.
Важно выполнить этот шаг до начала поездки: в таком случае можно претендовать на возвращение денежной суммы, равной цене туристического продукта. В противном случае удастся вернуть лишь часть потраченных на путевку средств.
В ведомстве подчеркнули, что граждане имеют право подать в суд на туроператора, если их законные требования не будут выполнены. Тем же, кто отважился на поездку в Турцию, в Ростуризме рекомендовали не забывать о необходимости соблюдения гигиены во время отдыха.
Напомним, летом 2017 года в Турции была зафиксирован вспышка вируса Коксаки. Среди заболевших есть и российские туристы.
Как писали Dni.Ru, после распространения вируса курорты Антальи были признаны опасными. Соответствующее решение приняли в Роспортебнадзоре.
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