Пассажир метро пострадал при падении на рельсы

Вечером 10 августа на станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветке Московского метрополитена пассажир по собственной неосторожности упал на рельсы, передает сетевое издание m24.ru. В результате мужчина получил сотрясение головного мозга. Для того, чтобы поднять пострадавшего на станцию на путях было снято напряжение. Сообщается, что на работу столичной подземки инцидент не повлиял.
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