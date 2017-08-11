Пассажир метро пострадал при падении на рельсы

Вечером 10 августа на станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветке Московского метрополитена пассажир по собственной неосторожности упал на рельсы, передает сетевое издание m24.ru. В результате мужчина получил сотрясение головного мозга. Для того, чтобы поднять пострадавшего на станцию на путях было снято напряжение. Сообщается, что на работу столичной подземки инцидент не повлиял.