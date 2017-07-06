Знаменитый футболист разбился в ДТП с чиновником

Знаменитый украинский футболист Роман Стоцкий погиб в ДТП. Сообщается, что его автомобиль Daewoo Lanos столкнулся на мокрой дороге с иномаркой Volkswagen Passat областного депутата Андрея Шувара.

Авария произошла примерно в 8:00 мск в украинском селе Ямница Ивано-Франковской области, рассказала старший инспектор управления превентивной деятельности регионального управления Нацполиции Зорина Кречко. По ее словам, при столкновении спортсмен погиб на месте, а чиновника экстренно доставили с травмами различной степени тяжести.

По версии следствия, машину футболиста Daewoo Lanos занесло на мокрой дороге, в результате чего она вылетел на встречную полосу. В результате она врезалась в автомобиль чиновника Volkswagen Passat, передает украинское издание Tribuna.com. В Сети уже появились снимки с места аварии.

О происшествии сообщили и на официальном сайте регионального управления Национальной полиции. "27-летний житель Богородчан, следуя на автомобиле Daewoo Lanos в сторону Мукачево, не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожную обстановку, отчего не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Passat, за рулем которого был 46-летний житель Бурштына", – сообщили в ведомстве.

Коллега спортсмена, вратарь футбольного клуба "Оскар" Михаил Макогон также подтвердил его смерть. "Погиб бывший игрок Прикарпатья и Оскара– Роман Стоцкий. Друг, покойся с миром, пусть земля тебе будет пухом", – заявил он.

Украинский футболист Роман Стоцкий погиб в ДТПhttps://t.co/O14sNJy5e7



Ужасные новости ☹

Парню было всего 28 лет �� pic.twitter.com/f87D3lCtiP — Tribuna.com Украина (@tribunaua) 6 июля 2017 г.

Напомним, ранее стало известно, что в Южной Африке погиб известный 22-летний футболист Нтутхуко Радебе. Как выяснилось, он попал в смертельное ДТП недалеко от своего дома под Йоханнесбургом. Перед смертью он на протяжении пяти лет выступал за бельгийский клуб "Эйпен".

