В Москве при падении с пожарной лестницы погиб футболист

В центре столицы двое молодых людей сорвались с пожарной лестницы, находясь на высоте пятого этажа. Трагедия произошла в Хомутовском тупике, передает "Московский комсомолец".
В результате ЧП погиб 24-летний футболист любительской лиги России Альберт Асцатрян. Его 22-летний приятель Глеб получил переломы позвоночника и челюсти, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Следователи уточняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, молодые люди были руферами и решили потренироваться, взобравшись на крышу жилого дома.
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