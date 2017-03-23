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Происшествия

В Москве при падении с пожарной лестницы погиб футболист

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В центре столицы двое молодых людей сорвались с пожарной лестницы, находясь на высоте пятого этажа. Трагедия произошла в Хомутовском тупике, передает "Московский комсомолец".

В результате ЧП погиб 24-летний футболист любительской лиги России Альберт Асцатрян. Его 22-летний приятель Глеб получил переломы позвоночника и челюсти, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следователи уточняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, молодые люди были руферами и решили потренироваться, взобравшись на крышу жилого дома.

23 марта 2017, 12:14

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