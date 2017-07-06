В Москве у священника украли планшет и канистру спирта

На северо-востоке Москвы неизвестный обокрал священника из Молдавии. Сообщается, что он вытащил из автомобиля настоятеля кишиневского храма рюкзак, в котором, помимо прочего, были iPad и пятилитровая канистра спирта.

Инцидент произошел вечером в среду, 5 июля 2017 года, передает агентство "Москва". Священник оставил сумку в Land Rover на парковке на проспекте Мира. "В рюкзаке лежали подрясник, священническая жилетка, пояс, серебряный крест с голубыми якорями на концах, наличные деньги, планшет iPad, загранпаспорт, билет на самолет, а также канистра с пятью литрами спирта", – рассказал источник в полиции.

Священник обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража". По данным ведомства, общий материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.

Отметим, что сравнительно часто у священников крадут ценные вещи. Например, в апреле 2017 года, в то время, когда служитель московского храма Архангела Михаила был на пасхальной службе, неизвестный пробрался в его квартиру и похитил ювелирные украшения и MacBook.

Еще два похожих случая произошли в 2013 году. В Петербурге у православного священника украли портфель, в котором находились мощи святых. Также в сумке лежали 250 тысяч рублей и наперсный позолоченный крест. Через некоторое время по обвинению в воровстве стражи порядка задержали гражданина Азербайджана.

У нас в селе некоторое время назад обокрали дом священника на крупную сумму, и в придачу оставили ему записку: "Бог дал, Бог взял." — Al (@aidinyan_shura) 4 мая 2017 г.

В том же году у наместника Богородице-Рождественского мужского монастыря Нила Муромского в Москве угнали Lexus GX460. Епископ оценил ущерб в полтора миллиона рублей, хотя стоимость автомобиля значительно превышает эту сумму. Примечательно, что номер иномарки священника – О118ОО.