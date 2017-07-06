Основатель группы "Секрет" умер от рака
Информацию о смерти Дмитрия Рубина подтвердил экс-участник "Секрета" Николай Фоменко. Он пояснил, что музыкант скончался от рака печени, и добавил: "В этой ситуации все, что мы могли, мы сделали".
"Этот человек навсегда останется с нами, потому что он создатель, он стоял у истоков этой группы. Мы впервые сыграли с ним вместе на свадьбе у Андрюшки Анисимова в 1979 году. Это как член семьи, который навсегда в наших сердцах. Без него не было бы этой группы", – цитирует шоумена РЕН ТВ.
В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал бит-квартет "Секрет", но в скором времени был вынужден покинуть его. Песни на стихи Рубина остались в репертуаре коллектива. Самые известные его произведения – "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины", "Старый ковбой".
С Дмитрием Рубиным сотрудничали и другие звезды отечественной эстрады, в том числе Алла Пугачева, Михаил Боярский, Максим Леонидов и Татьяна Буланова. Он является автором или соавтором более 300 композиций.
Рубин работал и с кинематографистами, пишет газета "Известия". Он создал сценарии для сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Голландский пассаж", "Морские дьяволы", "Роковое сходство" и других.
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