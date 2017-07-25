Раскрыты причины кровавой бойни в Днепре

Следователи раскрыли подробности перестрелки в Днепре, в результате которой погибли два человека. Выяснилось, что таким образом предполагалось устранить экономические разногласия.

Ситуацию прокомментировал начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь. "Этот конфликт – исключительно экономические интересы: со стороны (адвоката Эдмонда. – Прим. ред.) Саакяна и его брата, и второй стороны, которую мы устанавливаем", – отметил он. Стрельба велась из пистолетов и автомата, передает УНИАН.

Напомним, что 24 июля около 20:00 мск на проспекте Гагарина в Днепре в ходе перестрелки пятеро мужчин были ранены, один скончался на месте. Позже в больнице умер еще один участник бойни. К счастью, прохожие не пострадали.

"Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что около 19:50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия нанесли огнестрельные ранения пятерым гражданам, которые находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле", – рассказали в Нацполиции. Предположительно, среди раненых есть бойцы Вооруженных сил Украины.

Очевидцы озвучили свою версию случившегося. "Мы видели, как по проспекту вниз, в сторону центра, ехала белая машина. Из нее вышел человек и начал стрелять. Выстрелов было много. Непрерывно на протяжении минуты, может быть, дольше. Стрелявший попал в двух мужчин, потом сел в машину и уехал", – цитирует одну из них местное издание "Информатор".

Возле Воронцовского пляжа нашли труп , на Гагарина перестрелка ... что же это ?

Это Днепр, детка . Суровый такой . — ➵ NB (@Nataliya__bv) 24 июля 2017 г.

В июне 2017 года похожая "встреча" прошла между двумя чеченскими тейпами в московском районе Крылатское. Четыре ее участника получили пулевые ранения, а бизнесмен Магомед Халидов – ножевое. Позже выяснилось, что он задолжал бизнес-партнеру Шарпуди Байсурову один миллион долларов.