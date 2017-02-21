В Подмосковье 16-летняя роженица потеряла ребенка после укола

В роддоме в Сергиевом Посаде 16-летняя девушка потеряла ребенка. Ее родственники уверены, что трагедия произошла по вине врачей, сделавших инъекцию препарата, который вводят при угрозе срыва беременности.
Перед уколом по всем показателям состояние будущей матери и плода было нормальным. УЗИ проводилось несколькими днями ранее – патологий выявлено не было, передает Life.ru.
"За день до трагедии дочери ввели несколько инъекций "Дексаметозона". Утром она пожаловалась на плохое самочувствие и реакцию на укол в виде волдырей", – рассказала мать пострадавшей.
Через несколько часов врачи провели экстренное кесарево сечение и констатировали внутриутробную смерть плода. Следственный комитет назначил проверку.
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