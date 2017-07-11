Перепуганные москвичи спрятались в холодильнике при пожаре в ТЦ
Холодильная комната, в которой заперлись посетители, находилась на втором этаже торгового центра, сообщает сайт "Комсомольская правда". Сотрудники экстренных служб пробирались туда сквозь пламя, рискуя жизнью. "Пожарные пробивались к ним в условиях высокой температуры – 100 градусов и выше", – отметил глава московского управления МЧС Илья Денисов.
Из-за открытого огня спасателям пришлось передвигаться ползком. Коллеги заливали их сверху холодной водой, чтобы немного снизить температуру. К счастью, операция прошла успешно: все посетители торгового центра были эвакуированы.
"Пожарным пришлось проявить героизм, чтобы спасти людей, которые закрылись в одной из холодильных комнат", – заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, были госпитализированы 18 человек, четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.
Между тем очевидцы рассказали, как развивались события в "РИО". По словам сотрудника одного из бутиков, сначала он услышал треск, а затем увидел бегущую толпу: "По этажу двигается облако черного дыма, охранник всем кричит: "Убегайте!" Еле успели закрыть ставни на магазине, рванули с напарником наружу".
Пожар ликвидировали 10 июля в 23:27 мск. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, к тушению огня были привлечены более 400 человек и свыше 110 единиц техники, в частности два вертолета и пожарный поезд. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание на минус первом этаже торгового центра.
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