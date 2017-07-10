Опубликован список пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО"

В Сети появились первые данные о пострадавших в результате пожара в московском торговом центре. В списке пока значатся пять человек, он будет обновляться по мере поступления информации. Все госпитализированные надышались угарным газом. Как писали Dni.Ru, в результате происшествия пострадали не менее 14 человек.

1. Мальчик (6 лет).

2. Райсат Магомедова (27 лет).

3. Заур Давкаров (35 лет).

4. Каролина Козлова (23 года).

5. Светлана Леванюшкина (51 год).

По материалам газеты "Московский Комсомолец"