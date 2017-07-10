Пожар в ТЦ "РИО" Итоги саммита G20 Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

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Опубликован список пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО"

Продолжение: Названа причина страшного пожара в ТЦ "РИО"
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В Сети появились первые данные о пострадавших в результате пожара в московском торговом центре. В списке пока значатся пять человек, он будет обновляться по мере поступления информации. Все госпитализированные надышались угарным газом. Как писали Dni.Ru, в результате происшествия пострадали не менее 14 человек.

1. Мальчик (6 лет).

2. Райсат Магомедова (27 лет).

3. Заур Давкаров (35 лет).

4. Каролина Козлова (23 года).

5. Светлана Леванюшкина (51 год).

По материалам газеты "Московский Комсомолец"

10 июля 2017, 20:11

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