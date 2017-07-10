При пожаре в московском ТЦ люди оказались в ловушке
Горит ТЦ "Рио" на Дмитровском шоссе, передает "Газета.ru". Как сообщил Life.ru, в результате инцидента пострадал шестилетний мальчик. Он надышался дымом. Ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом.
По данным URA.RU, 16 посетителей ТЦ попали в ловушку. Шесть из них оказались заблокированы в кабине лифта, еще десять не могут выбраться из кафе. Остальных удалось эвакуировать.
Пожар случился на втором этаже торгового центра. Предположительно, не сработала система дымоудаления, из-за этого возникло плотное задымление.
Установлено, что горит текстильная продукция. На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений, пишет ТАСС. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.
Движение транспорта в районе ЧП затруднено. Однако, как пояснили в столичном управлении ГИБДД, на МКАД перекрытий нет. "Есть небольшое ограничение на подъезде к самому торговому центру", – сообщил представитель полиции.
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