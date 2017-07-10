Названа причина страшного пожара в ТЦ "РИО"

В Москве сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, который начался вечером 10 июля в торговом центре на Дмитровском шоссе. Сообщается, что причиной возгорания могли стать проблемы с электрооборудованием.

"Предварительная причина – короткое замыкание на минус первом этаже торгового центра", – цитирует "Газета.ru" представителя экстренных служб города.

В здании заблокированы четыре человека. С ними установлена мобильная связь, передает RT со ссылкой на ТАСС. "Люди находятся за герметичной дверью, пытаемся к ним пройти, пожарные перемещаются по-пластунски под прикрытием водяных струй, так как в здании сильное задымление и высокие температуры", – рассказал начальник главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов.

В настоящее время к ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд. В его цистернах – 180 тонн огнетушащих средств. "Получив заявку от городских служб, на место незамедлительно выехал пожарный поезд со станции Москва-Смоленская, чтобы оказать помощь спасателям в тушении возгорания", – сообщили в МЖД.

Публикация от Устинова Татьяна (@ustish) Июл 10 2017 в 10:51 PDT

Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. В результате ЧП госпитализированы десять человек, в том числе шестилетний мальчик. Всего зафиксировано 14 обращений к врачам. Для эвакуации пострадавших привлечен медицинский вертолет.

Публикация от Наташа Денисова (@natalidenisova2529) Июл 10 2017 в 9:14 PDT

Напомним, вечером 10 июля в торговом центре "Рио" на Дмитровском шоссе произошел пожар. 16 посетителей ТЦ попали в ловушку. Шестеро из них оказались заблокированы в кабине лифта, еще десять не могут выбраться из кафе. Остальных удалось эвакуировать.

Публикация от Katya Tenisova (@tenisova) Июл 10 2017 в 8:12 PDT

Очаг возгорания находится на втором этаже здания. По предварительным данным, не сработала система дымоудаления, из-за этого возникло плотное задымление, которое препятствует работе пожарных.