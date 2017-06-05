Суши-модель избила клиента в ресторане
Инцидент произошел в одном из суши-баров китайского города Тайюань. Суши-модель решила, что очередной клиент ее щупает, и не стала предоставлять парню неоплаченную услугу. Сбросив с себя остатки риса, полуобнаженная девица набросилась на похотливого любителя восточной кухни.
Согласно традициям суши-модель должна быть полностью обнаженной. С женского тела следует аккуратно брать еду палочками, не выражая до поры своей сексуальной заинтересованности. В этом смысле парень, безусловно, нарушил правила. Оправдывает его то, что девушкой были соблюдены не все традиционные моменты: ее одежда – своеобразный компромисс между древними правилами и современными приличиями.
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