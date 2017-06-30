Известный юморист попал в реанимацию в Москве

Знаменитый юморист Карен Аванесян попал в реанимацию. После хирургического вмешательства его перевели в стационар.

Звезда "Кривого зеркала" Карен Аванесян самостоятельно обратился к медикам из-за тяжелых проблем со здоровьем, сообщает Life.ru. Конкретные причины госпитализации не раскрываются. Тем не менее, стало известно, что после обследования сотрудники медицинского учреждения решили экстренно прооперировать юмориста.

После хирургического вмешательства Карена Аванесяна поместили в реанимацию. Спустя сутки его перевели в терапевтическое отделение больницы. Сообщается, что сейчас он уже идет на поправку.

Отметим, что в 2012 году коллега Евгения Петросяна был госпитализирован с воспалением серозной оболочки сердца. Предварительно врачи поставили ему диагноз "инфаркт", однако позднее они обнаружили у него не менее опасное заболевание. Добавим, что медикам он жаловался близким на одышку и боли в груди.

Напомним, мастер пародий Карен Аванесян известен не только эстрадной деятельностью, но и своими ролями во многих кинолентах. В частности, он сыграл главную роль в фильме "Чары" и в сериалах "Курортный роман" и "Жизнь – поле для охоты".