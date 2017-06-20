Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии

Модельер провел в реанимации девять дней. Но сумел обойтись без наркотиков.

Отцу российской от-кутюр Вячеславу Зайцеву 79 лет. "Организм, конечно, усталый и изношенный, – вздыхает модельер. – Нормальный человек на моем месте давно бы умер. Сколько талантливых людей вокруг меня сломалось, многие скурились, спились, исчезли. Но я благодарю Бога за щедрость и терпение".

Однажды, по словам модельера, он был на волосок от смерти – попал в страшную автоаварию. "Когда это случилось, мне стукнуло 33, – рассказал Зайцев. – Девять дней лежал в реанимации, потом шесть месяцев ходил на костылях".

"До аварии я считал себя крайне инфантильным, – заверил Слава. – А тут сумел отказаться от обезболивающих, по сути – наркотиков. Потому что видел: человек, который лежал рядом со мной в палате, под их действием выбросился из окна. Я сознательно проверял себя тогда. И оказалось, что могу быть мужественным".

"Поначалу, когда мне сказали, что отрежут правую ногу, я даже смирился, придумал себе новый образ. Представил, как в черной шляпе, белой рубахе, черных очках и с палкой буду ходить по Кузнецкому Мосту. Но я тренировался до чертиков в голове, потому что знал: нужно жить!" – цитирует Зайцева "Экспресс-газета".

Напомним, что сегодня модельер передвигается с палкой, говорит с трудом. Он, как слышно, страдает и от болезни Паркинсона. Но все это не мешает ему творить – создавать сезонные коллекции и представлять их на модных Неделях.