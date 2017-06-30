Пьяный россиянин час дрался на борту летящего самолета

Туриста задержала полиция в аэропорту Антальи. Пьяного россиянина сняли с прибывшего из Москвы самолета, где он устроил драку.

Как сообщил корреспондент ТАСС, в турецком аэропорту пьяного пассажира, устроившего драку во время полета, полиция сняла прямо с борта лайнера. Самолет авиакомпании Red Wings прибыл из Москвы. Известно, что турист впервые летел на отдых за границу, с ним была жена и двое детей. Приятели дебошира, также находившиеся на борту, позже пояснили, что он перенервничал.

По словам свидетелей, в течение часа мужчина затевал потасовки, урезонить его пытались попутчики и бортпроводники. Командир воздушного судна неоднократно призывал путешественников к порядку, просил успокоиться и не портить отдых себе, семье и друзьям. Но все было тщетно.

В итоге распоясавшегося туриста пришлось связать. Еще на подлете к Анталье экипаж сообщил диспетчерам о нештатной ситуации в воздухе. Когда лайнер заходил на посадку, его уже встречали турецкие полицейские. Они и забрали хулигана прямо с борта.

Российские туристы нередко позволяют себе хулиганские выходки во время воздушных путешествий. Так, Dni.Ru сообщали об инциденте на борту самолета авиакомпании British Airways, следовавшего в Таиланд. Россиянин не захотел пропускать в туалет сидящего рядом мужчину и набросился на него с кулаками. Сначала дебошира успокаивали пассажиры, затем к ним присоединился экипаж лайнера. Очевидцы рассказали, что подобные инциденты на самолетах британских авиалиний происходят редко. Также они отметили, что не понимают, каким образом туристу удалось пронести на борт виски.

В декабре 2016 года из-за пенсионера был задержан вылет лайнера, следовавшего рейсом из Краснодара в Москву. Мужчина вел себя неадекватно, бегал по салону и кричал, что ему мерещатся черти. Стражам порядка пришлось его задержать.

К слову, власти турецкой Антальи ужесточили правила, касающиеся употребления алкогольных напитков. Теперь туристам нельзя пить спиртное в публичных местах – в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон. Нарушение запрета будет караться штрафом в размере 100 лир (около 1 600 рублей).