Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели

Настоящая драма разыгралась в Олдхэме (Великобритания). После распития алкоголя веер супружеской пары закончился поножовщиной.

Лесли и Энтони готовили вечеринку в одном из местных пабов в честь 30-летней годовщины их свадьбы. После приготовлений к торжеству они решили немного расслабиться с помощью спиртного.

Лесли выпила бутылку вина, а ее 56-летний муж – несколько литров пива. Добравшись домой, супруги начали спорить друг с другом. Вскоре перебранка переросла в скандал с поножовщиной, передает Life.ru.

На свою беду мужчина возмутился из-за не заправленной постели. Бытовая претензия вызвала у женщины агрессию, и она в порыве гнева нанесла своему мужу несколько ударов ножом в плечо.

Опомнившись, Лесли сама позвонила в службу спасения и заявила, что у мужа из плеча идет кровь. При этом она заявила, что не знает, каким он мог нанести себе раны. Приехавшие на место происшествия полицейские услышали крики женщины.

Войдя в дом, они обнаружили лежащего лицом в луже крови мужчину, а его жена находилась в гостиной – у нее была истерика. В ходе расследования выяснилось, что у Лесли есть ряд психологических заболеваний. По словам ее адвоката Джона Харрсона, британка часто подвергалась нападкам со стороны мужа и в последние семь лет жила в страхе.

Напомним, ранее подобный случай на почве бытового конфликта произошел в России. Жительница Нижнего Новгорода зарезала своего супруга во время семейной ссоры. Еда, приготовленная им к ужину, женщине показалась пересоленной. Она сделала супругу замечание, но критика ему не понравилась, – разгорелся семейный скандал с поножовщиной. Спасти мужчину не удалось.