Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля

В Таиланде учитель английского языка уговорил свою местную знакомую на секс на заднем сиденье автомобиля. По трагической случайности, в стоящую на обочине машину парочки на полном ходу врезался другой автомобиль.

По предварительной версии, автомобиль, протаранивший машину учителя, потерял управление на дороге. Это произошло из-за нарушения водителем скоростного режима.

39-летний учитель английского языка Джон Мэлоун погиб на месте. Его подруга и водитель второго автомобиля госпитализированы, сообщает Daily Mail.

Ранее Dni.Ru сообщали о похожем случае, произошедшем в России. В Еланском районе Волгоградской области погибли 22-летний парень и его девушка. Влюбленные поехали на автомобиле "Нива" на пруд и больше не вернулись.

Позже возле пруда были обнаружены следы от протекторов шин. Из воды извлекли машину, в которой находились тела молодых людей. По версии следствия, парень с девушкой занимались сексом на заднем сиденье автомобиля. Несчастье произошло из-за того, что они слишком сильно раскачали машину, стоявшую на наклонном берегу на нейтральной скорости. По этой причине автомобиль скатился в воду. Выбраться из машины потерпевшие не смогли.

Установлено, что парень был спортсменом. Он работал учителем физкультуры.