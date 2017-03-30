Порноактеры назвали самые удобные машины для секса

Порнорежиссеры и актрисы составили рейтинг самых удобных для секса автомобилей. В топ вошел даже отечественный КамАЗ.

В списке – Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Lincoln Town Car и даже отечественный КамАЗ. Так, российская порноактриса, модель и певица Катя Самбука предпочитает для интима автомобили с открытым верхом, чтобы не "биться головой о потолок". Но, по ее словам, подойдет и Mercedes. "Автосоотечественников" она даже не рассматривает.

В свою очередь, обладательница премии "Оскар" за съемки в "клубничке" Алина Hennessy не брезгует и отечественными машинами, хотя предпочитает, разумеется, авто "пороскошнее". "Lamborghini и Ferrari, но было бы здорово снятьcя в КамАЗе", – цитирует девушку ИА Nation News.

А вот мужчин больше всего привлекает в машинах для "этого" размер. "На мой взгляд, удобнее всего заниматься "этим" в больших джипах. Таких, как Land Rover, Infiniti. Но лучше всего, конечно, в минивэнах", – говорит отечественный порнорежиссер Боб Джек. Кроме того, в его профессиональной практике был опыт съемок даже в обычном ПАЗе.

Относительно размера с коллегой согласен и Сергей Прянишников. Однако для него важнее длина, чем габариты машины. "Это лимузин. Я по своему опыту могу сказать, что самая лучшая машина – это Lincoln Town Car. Еще бы я выделил Lincoln Navigator. Это большая машина, красивая. Еще, наверное, Maybach", – поделился порнорежиссер. А вот отечественные автомобили для секса, по его мнению, не очень пригодны.