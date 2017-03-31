Где любят заниматься сексом женщины

Российский врач-сексолог рассказал, где женщинам больше всего нравится заниматься сексом. По мнению эксперта, мужчинам стоит прислушаться к интимным прихотям дам и пойти им навстречу.

По словам сексолога, доктора медицинских наук Александра Полеева, для желающих заниматься любовью в машине лучше всего подойдет КамАЗ. "Потому что большие поездки, там шоферы должны чем-то заниматься с тем, кого они встречают, с попутчицами. Это относительная экстремальность, но здесь особого риска нет", – цитирует эксперта НСН.

Кроме того, эксперт пояснил, что сексуальные предпочтения дам складываются задолго до того, как они начинают жить интимной жизнью. В основном представительниц прекрасного пола в этом смысле можно разделить на тех, кто любит экстрим, и тех, кто предпочитает традиционное любовное ложе.

"Есть женщины, которые любят заниматься сексом в местах, где их могут увидеть. Возбуждать может и риск, и сама необычность места", – добавляет специалист. Полеев подчеркнул, что успешных женщин меньше заботит, где предаться любви.

По мнению сексолога, представителям сильной половины человечества не стоит игнорировать интимные вкусы партнерш. "Женская сексуальность – феномен хрупкий, поэтому мужчинам нужно идти им навстречу. Если женщина вместо хорошей итальянской кровати хочет секса в лифте соседнего подъезда, мужская задача – идти ей навстречу", – заключил Полеев.