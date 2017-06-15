Водитель "КамАЗа" сгорел в степи после падения фрагментов "Союза"

Водитель "КамАЗа", сотрудник "НПО машиностроения" Юрий Хатюшин погиб в Казахстане в результате падения частей стартовавшей в среду с Байконура ракеты-носителя "Союз-2.1а". Пострадал также и его коллега Вячеслав Тыц, который был доставлен в реанимацию.

Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов рассказал, что оба мужчины в степи "выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей". После падения боковых блоков "Союза" на земле загорелась сухая трава, передает агентство "Интерфакс".

"В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения – госпитализирован", – заявил Иманкулов. "В данном районе сложились чрезвычайно сложные метеоусловия – температура +34 градуса и ветер с порывами до 15 метров в секунду. После особенно сильного порыва ветра пламенем накрыло автомобиль "Камаз", в результате чего Хатюшин погиб, Тыц пострадал", – уточнил представитель НПО Антон Дегтярев.

Выживший в результате пожара мужчина был доставлен в реанимацию с ожогами 45% тела. "Его состояние оценивается как тяжелое. Рассматривается вопрос о транспортировке в областной центр", – рассказал пресс-секретарь управлении здравоохранения по Карагандинской области Айжан Исы.

Отметим, что в ликвидации пожара были задействованы более 60 человек и 22 единицы спецтехники. На данный момент работникам экстренных служб удалось потушить пламя. В казахстанском комитете ЧС подчеркнули, что "информация о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты не является достоверной".

Слушаешь шорох листа, шагаешь, а обернешься резко - за спиной степной пожар и степь глядит и глаза у нее, как у матери любого из живущих. — Помпейская рыбка (@algonsdikiy) 23 марта 2017 г.

Напомним, 1 декабря 2016 года состоялся неудачный пуск космического грузовика "Прогресс" с ракетой-носителем "Союз-У". Связь с аппаратом была потеряна, когда он находился на высоте 190 километров над Землей. Специалисты долгое время искали фрагменты, несгоревшие в плотных слоях атмосферы.