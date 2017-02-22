С Байконура запущена последняя в истории ракета "Союз-У"

Ракета-носитель "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-05" стартовала с космодрома Байконур. Это запуск стал последним в истории ракеты "Союз-У" и первым после аварии "Прогресса МС-04", произошедшей 1 декабря 2016 года. На МКС будет доставлено около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, вода и сжатые газы, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа, сообщает "Газета.ru".

Эксплуатируемая с 1973 года ракета "Союз-У" стала самой массовой в отечественной истории освоения космического пространства. С ее помощью было совершено 788 пусков.