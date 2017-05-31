На станции метро Сходненская погибла девушка

В столичном метро под колесами поезда погибла девушка. Трагедия произошла на станции Сходненская Таганско-Краснопресненской линии, передает агенство "Москва".
"Примерно в 19:21 на станции метро "Сходненская" произошел инцидент с пассажиром. Сотрудниками полиции была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала смерть девушки с предварительным диагнозом "поездная травма не совместимая с жизнью", – сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
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