В метро Москвы из-за упавшего на рельсы пассажира остановились поезда

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро пассажир упал на рельсы. ЧП произошло на станции Сходненская, передает Life.
"Нет движения поездов от станции Планерная до станции Спартак из-за инцидента с пассажиром", – пояснили в пресс-службе подземки.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, которые оказывают помощь упавшему человеку. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
19:25 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 31 мая 2017 г.
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