В метро Москвы из-за упавшего на рельсы пассажира остановились поезда

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро пассажир упал на рельсы. ЧП произошло на станции Сходненская, передает Life.

"Нет движения поездов от станции Планерная до станции Спартак из-за инцидента с пассажиром", – пояснили в пресс-службе подземки.



В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, которые оказывают помощь упавшему человеку. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.