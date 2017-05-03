Подростки подожгли девушек за нежелание знакомиться
Инцидент произошел вечером 2 мая в Университетском переулке, передает 161.ru. По словам очевидцев, подростки предложили девушкам провести вечер вместе. "Девчонки отказались. Попросили вежливо оставить их в покое", – пояснил возлюбленный одной из пострадавших.
Получив отказ, мальчики заблокировали двери автомобиля и подожгли салон изнутри, просунув зажигалку в полуоткрытое окно. Подруги закричали и стали звать на помощь. "Мимо проходили люди, которые спугнули поджигателей. Девчонки выбрались из машины", – рассказал бойфренд потерпевшей.
По его словам, обе девушки получили ожоги. Одна проходит лечение амбулаторно, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Однако в региональном управлении МВД предоставили иную версию произошедшего. По данным ведомства, несколько подростков сидели в бесхозном автомобиле без боковых стекол и со спущенными колесами. "Во время нахождения в салоне дети стали поджигать спички, одну из них они уронили, произошло возгорание салона", – цитируют представителя министерства "Ростовские вести".
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При этом в ведомстве подтвердили, что одна девушка, находившаяся в автомобиле, была доставлена в больницу с ожогами. "Сотрудниками полиции опрошены очевидцы и участники происшествия, проверка продолжается", – заключили в МВД.
Напомним, студент Оренбургского государственного университета задушил свою преподавательницу и поджег ее квартиру после того, как провел с ней вечер. По версии следствия, у них был роман. В апреле 2017 года женщина призналась дочери, что состоит в отношениях с учащимся, а через несколько часов ее нашли мертвой. Также следователи установили, что из квартиры жертвы поджога пропали 500 тысяч рублей.
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