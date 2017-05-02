Командир Boeing рассказал о ЧП на рейсе Москва – Бангкок

Продолжение: В больнице остаются 15 человек после ЧП на рейсе "Аэрофлота"

Командир экипажа лайнера "Аэрофлота" Александр Рузов рассказал, как команда справлялась с последствиями турбулентности во время полета из Москвы в Бангкок. По его словам, самолет находился в зоне турбулентности порядка 15 секунд.

"Через 30 секунд благодаря грамотным действиям бригады и экипажа самолет вернули на нужную траекторию и все это прекратилось. Но, к сожалению, пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы", – цитирует Рузова НТВ.ru.