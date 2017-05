"Аэрофлот" оправдался за ЧП на рейсе Москва – Бангкок

Официальное заявление по поводу происшествия на борту Boeing 777, следовавшего из Москвы в Бангкок, было опубликовано на сайте компании. В "Аэрофлоте" отметили, что опытные пилоты не могли предвидеть такого развития событий.

"Турбулентность, в которую попал Boeing 777, невозможно было предугадать. В авиации она известна как "турбулентность ясного неба", – объяснили в пресс-службе компании. Основная особенность этого явления – возникновение не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью. Из-за этого уловить приближение подобной воздушной ямы невозможно, рассказали в "Аэрофлоте".

"Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", – отметили в пресс-службе. Согласно статистическим данным, за год во время полетов подобные происшествия случаются всего 750 раз.

Представители перевозчика пояснили, что компания взяла на себя все расходы по лечению, перебронированию отелей туристов и переоформлению билетов на ближайшие рейсы. Для оказания помощи "Аэрофлот" работает в контакте с российской дипмиссией в Таиланде.

Напомним, происшествие на борту самолета "Аэрофлота" случилось за 40 минут до приземления в Бангкоке. Лайнер попал в зону турбулентности: машину в считанные секунды подбросило на 100-200 метров, затем начало бросать из стороны в сторону, из-за чего непристегнутые пассажиры вылетели из кресел и получили страшные травмы.

