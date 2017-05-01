"Аэрофлот" оправдался за ЧП на рейсе Москва – Бангкок

В авиакомпании "Аэрофлот" отчитались о работе с пострадавшими в результате сильной турбулентности. В пресс-службе перевозчика пояснили, что экипаж не мог предупредить пассажиров о приближающейся опасности.

Официальное заявление по поводу происшествия на борту Boeing 777, следовавшего из Москвы в Бангкок, было опубликовано на сайте компании. В "Аэрофлоте" отметили, что опытные пилоты не могли предвидеть такого развития событий.

"Турбулентность, в которую попал Boeing 777, невозможно было предугадать. В авиации она известна как "турбулентность ясного неба", – объяснили в пресс-службе компании. Основная особенность этого явления – возникновение не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью. Из-за этого уловить приближение подобной воздушной ямы невозможно, рассказали в "Аэрофлоте".

"Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", – отметили в пресс-службе. Согласно статистическим данным, за год во время полетов подобные происшествия случаются всего 750 раз.

Турбулентность над Бангкоком: число пострадавших выросло до 25.До 25 возросло... pic.twitter.com/QAovJO9wfe — Валентин Величко (@ccddrryyaann) 1 мая 2017 г.

Представители перевозчика пояснили, что компания взяла на себя все расходы по лечению, перебронированию отелей туристов и переоформлению билетов на ближайшие рейсы. Для оказания помощи "Аэрофлот" работает в контакте с российской дипмиссией в Таиланде.

Напомним, происшествие на борту самолета "Аэрофлота" случилось за 40 минут до приземления в Бангкоке. Лайнер попал в зону турбулентности: машину в считанные секунды подбросило на 100-200 метров, затем начало бросать из стороны в сторону, из-за чего непристегнутые пассажиры вылетели из кресел и получили страшные травмы.

At least 19 people have been injured after Aeroflot flight #SU270 (B77W VP-BGD) from Moscow to Bangkok experienced severe turbulence. pic.twitter.com/SR50fqvNmF — Brendan Grainger (@S118869) 1 мая 2017 г.

В результате происшествия пострадали 27 человек, из них 24 россиянина и трое подданных Таиланда. В местном госпитале остаются порядка 15 человек, некоторым из них требуется операция. Список пострадавших был опубликован на сайте посольства России в Таиланде.

Как писали Dni.Ru, в дипмиссии открыли горячую линию для получения дополнительной информации о происшествии. Связаться с пресс-службой посольства можно по телефону +66 90 403-36-45. "Аэрофлот" предоставляет последние данные по номеру +7 495 664-00-00.