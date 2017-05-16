В Бермудском треугольнике исчез самолет с детьми

В печально известном Бермудском треугольнике таинственно исчез частный самолет. Он пропал в 60-ти километрах от Багамских островов.

На борту лайнера находились генеральный директор компании Skylight Group Дженнифер Блумин, двое ее детей четырех и десяти лет, и друг семьи бизнесмен Натан Ульрих. Исчезновение произошло неожиданно. На данный момент о местонахождении самолета ничего не известно.

Согласно последней передаче с воздушного судна, оно находилось на высоте 24 000 футов и двигалось со скоростью 300 узлов. сообщает The Sun. Отметим, информация о таинственных исчезновениях кораблей и самолетов в этом районе Атлантического океана, именуемом Бермудским треугольником, стала широко известна благодаря СМИ.

Напомним, ранее российские ученые провели исследования в знаменитом кратере на Ямале. Они использовали методы томографии, магниторазведки и радиометрии, а также зондирования. Выяснилось, что сибирский кратер имеет то же происхождение, что и Бермудский треугольник.

Как писали Dni.ru, по мнению исследователей, кратер образовался в результате пневмохлопка газогидратов, такой же процесс мог стать причиной аномалии в Бермудском треугольнике. Научное объяснение следующее: из-за разогрева океан "вскипает" и топит корабли, а из-за турбулентности перенасыщенной метаном атмосферы падают самолеты.