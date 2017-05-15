Похититель вязанных шапочек для лошадей задержан в Москве

На севере Москвы задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в краже вязанных шапочек для лошадей. Предполагаемый преступник уже дал признательные показания. Похищенная амуниция изъята, передает агентство "Москва".
Напомним, 19 апреля из помещения конюшни неизвестный похитил амуницию. В частности, были украдены 20 вальтрапов, десять попон, пять меховушек, шесть вязаных шапочек для лошадей и шесть комплектов бинтов. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.
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