Нештатная ситуация возникла на НПЗ в Москве

На столичном нефтеперерабатывающем заводе возникла нештатная ситуация. Из-за этого с 14 мая НПЗ прекратил прием нефти и сдачу продукции, пишет "Газета.ру".

Как сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, пока действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ, с 15 мая ввел ограничение на прием ТАНЕКО (Нижнекамск). При этом, во всех портах наблюдается рабочая погода.