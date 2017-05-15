Знаменитая российская актриса скончалась после тяжелой болезни

В Москве умерла народная артистка России Ирина Карташева. Ей было 94 года. Как рассказали в театре имени Моссовета, Карташева скончалась у себя дома. Долгое время актриса боролась с тяжелым заболеванием, передает РИА Новости.

О дате и месте проведения гражданской панихиды пока не сообщается. Ирина Карташева была старейшей актрисой театра имени Моссовета. На его сцене артистка выступала с 1947 года.